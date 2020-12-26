شكرا لقرائتكم خبر عن ضم مستشفيان جديدان لمنظومة عزل مصابي كورونا في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تزامناً مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، المعروف عالمياً بـ«كوفيد 19»، أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، تخصيص وضم مستشفيان جديدان لدخول الخدمة لأول مرة ضمن المنظومة الطبية المخصصة لفرز وعزل مصابى الفيروس.
وقال مصدر طبى مسؤول في المديرية، لـ«المصري اليوم»، إن قرار إضافة المستشفيات الجديدة جاء بهدف تقديم خدمة طبية للمصابين واستقبال المرضى، حيث جرى تخصيصها لفحص وفرز المصابين، لتنضم إلى المستشفيات المخصصة للفحص والعزل على مستوى الإسكندرية منذ بدء دخول الفيروس إلى مصر في مارس الماضى وعددها 11 مستشفى ما بين 10 مستشفيات فرز وعزل إلى جانب مستشفى العجمي المركزى المخصصة لعزل مصابي كورونا.
وأشار المصدر إلى أنه جرى ضم مستشفى رأس التين العام وجمال حمادة، مع تغيير نوع الخدمة المقدمة للمرضى المرتادين للمستشفيات الجديدة، لافتا إلى أن المستشفيات الـ11 المخصصة فرز وعزل هي أبوقير العام وجمال عبدالناصر التابعة لهيئة التأمين الصحى وكرموز العمالى والعامرية العام والجمهورية العام وبرج العرب النموذجى وصدر المعمورة وصدر كوم الشقافة ومستشفيات الحميات والأمراض الباطنة.
وأكد المصدر أن المستشفيات مجهزة بعدد كافى من الأسرة الطبية والأسرة الخاصة بالعنايات المركزة، حيث تم تغيير نوع الخدمة مع الاحتفاظ بالخدمات الأخرى المقدمة للمرتادين.
وقال إن المديرية استعدت للموجة الثانية من فيروس كورونا، من خلال زيادة عدد الأسرّة الطبية المجهزة، حيث تم إضافة 200 سرير جديد ليرفع الحصيلة النهائية لـ 1200 سرير، فضلا عن تجهيز 350 سرير عناية مركزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.
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