شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع السفير اليابانى تطوير 35 قطارًا بالخط الثانى لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا مع نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق، حيث أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة فى مشروعات مترو الأنفاق.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجانبان ناقشا آخر المستجدات الخاصة بالعرض الفنى المقدًّم من شركة ميتسوبيشى اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية 412 CP للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسئولى شركة ميتسوبيشى لسرعة توقيع العقد وخاصة بعد توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية 411 CP للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/أوراسكوم) المصرية اليابانية وكذلك بدء تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع .

وتباحث الجانبان حول التعاون فى مشروع صيانة وعمرة عدد 35 قطارات من الاسطول الحالى للخط الثانى للمترو والتى سبق توريدها من شركة ميتسوبيشى اليابانية بدءا من عام 1996 حيث أكد الوزير على أهمية أعمال الصيانة والعمرات و التطوير لهذه القطارات بما يساهم فى زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلى بالإضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء لتقديم خدمة مميزة للركاب .

وأكد الوزير على أهمية التنسيق مع شركة نيرك فى إعادة تأهيل هذه القطارات وهو ما يتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتى نيرك وميتسوبيشى لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذهِ القطارات مع الوضع فى الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز فى هذا المجال.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن وزارة النقل تولى أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثانى وتحديث الاسطول الحالى بهما بالتوازى مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر.