شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لإعادة تأهيل خط سكة حديد سفاجا ـ قنا ـ أبو طرطور ومده للغردقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط وزارة النقل لإعادة إحياء وتأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد سفاجا/ قنا/ أبو طرطور، من أجل إعادة تشغيله من جديد لخدمة نقل البضائع، بالإضافة خدمة حركة السياحة بين الغردقة والأقصر، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات عن كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:

1ـ الخط توقف تشغيله بسبب ضعف إنتاج منجم فوسفات أبو طرطور.

2ـ الخط تعرض لسرقة جزء كبير من قضبانه فى أعقاب ثورة 25 يناير.

3ـ يبلغ طول الخط 730 كم.

4ـ المشروع يشمل إعاد تأهيل الخط ومده حتى الغردقة.

5ـ وزارة النقل أنهت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التى أوصت بإعادة تأهيله وتشغيله لنقل البضائع والركاب.

6ـ هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ونقل خام الفوسفات وسيساهم فى تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة.

7ـ يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة.

8ـ مخطط تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بهذا الخط بـ2.6 مليون طن سنوياً يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

9ـ من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيا لطريق قنا / سفاجا بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة.

10ـ مخطط إنشاء الشركة بالشراكة بين وزارة النقل والقطاع الخاص لتتولى تشغيل هذا الخط بعد إعادة. وكان تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عددا من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة، بعدما توقف الخط منذ سنوات لضعف إنتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط، وبالتالي تم تعرضه للسرقه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.

أكد وزير النقل، خلال الجولة، أن هذا الخط يبلغ طوله 730 كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب مشيرا الى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيا لطريق قنا /سفاجا، وذلك في ضوء امكانية تخصيص مسار للقطار موازيا للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة كما، تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطويروإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.