شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 3 قوافل طبية فى محافظات القاهرة وأسوان والوادى الجديد.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غدا وبعد غدا، للكشف والعلاج مجانا فى التخصصات الطبية المختلفة تجوب محافظات القاهرة وأسوان والوادى الجديد.

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وتضم القوافل التخصصات التالية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات القاهرة وأسوان والوادى الجديد.

وسبق أن أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية خلال الفترة من يوم 1 ديسمبر وحتى نهاية الشهر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.