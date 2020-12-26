شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدعو للأمل وعدم اليأس فى مواجهة الجوائح مع بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون تحت عنوان: "الصلابة فى مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وذكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: علينا مع العام الجديد أن نتحلى بمزيد من الأمل فى الله (عز وجل) والأمل فى غد أفضل، وأن نعمل لذلك، وألا نيأس ولا نحبط فى مواجهة الجوائح والأزمات، لكن علينا فى الوقت نفسه أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله (عز وجل) إلى مستقبل أفضل فى عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد، مع اعتمادهم على الله (عز وجل) ولجوئهم إليه، وحسن توكلهم عليه .

وكان وزير الأوقاف، أكد فى خطبة الجمعة أمس، أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وقد بين ذلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى حديث سيدنا جبريل (عليه السلام) عندما سأله عن الإيمان قَالَ: “أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره”، واليوم الآخر هو اليوم الحق يقول تعالى : ” ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا”، ويقول تعالى: ” فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ” وهذا تحدى قائم إلى يوم القيامة، فلن تستطيع البشرية جمعاء مهما تقدمت فى العلم أن تُرجع الروح التى قبضها الله، ثم يقول الحق (سبحانه وتعالي: ” إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ” أى كبر وعظم رب العزة (جل وعلا) ويقول تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) : “وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ”.