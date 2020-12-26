شكرا لقرائتكم خبر عن رموز الجاليات المصرية بالخارج يختارون وزيرة الهجرة شخصية العام لـ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المصريون بالخارج بالسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهودها الكبيرة خلال العام 2020، فى مشاركة واسعة من ممثلى الجاليات المصرية حول العالم، وعدد كبير من أبناء مصر بالخارج، خلال لقاء عبر برنامج "زووم"، منحوا خلاله السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة لقب "شخصية العام 2020" لجهودها الاستثنائية فى خدمة المصريين بالخارج وحل مشكلات العالقين حول العالم، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات والمبادرات الناجحة، وآخرها "اتكلم عربي" برعاية السيد الرئيس، ومبادرة "كلنا سند لبعض"، وكذلك نجاحها فى جذب الخبرات المصرية بالخارج للمشاركة فى مؤتمرات "مصر تستطيع".

ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها لكل عبارات المدح والثناء من المصريين بالخارج، وأكدت أن مشاعر التقدير والاحترام متبادلة مع المصريين بالخارج، مؤكدة أن كل هذه الكوكبة من المصريين بالخارج وحرصهم على التهنئة، أرفع وسام نضعه على صدرونا.

وتابعت:"إن المصريين بالخارج رمز للإخلاص والوطنية، سواء بالمبادرات الجميلة التى يطلقونها، وحرصهم على دعم جهود الدولة، وحرصهم على إبراز صورة مصر القوية، مؤكدة أننا نشعر وكأننا اسرة واحدة تجمعنا محبة هذا الوطن، مشيرة إلى أن الاختلافات مهمة، ولكننا مهما اختلفنا فإننا نتفق على أن "مصر أولا".

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للمصريين بالخارج الذين دعموا المصريين بالخارج فى مبادرة "كلنا سند لبعض" وعودة العالقين، مؤكدة على حرص الدولة على متابعة أبنائها فى أى مكان فى العالم، وأن المصريين العالقين مؤخرا سعداء بكل هذه الجهود، وأننا نعمل بكل الجهد والطاقة لحل مشكلاتهم والوقوف إلى جوارهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج هم شخصية العام، لما قاموا به من جهود عظيمة للغاية، كونهم جنود مصر بالخارج، وخط الدفاع الأول عن مصر، وأن كل أولادنا بالخارج هم أبطال كل هذه الفعاليات والمبادرات، ولولاهم لما حققنا كل هذا.

وأشادت وزيرة الهجرة بما قام به الطفل "ميسرة مقلد"، من إبراز صورة بلده وشهامتها، وأكدت أنه مثال مفعم بالطاقة والحيوية، وأنها فخورة بكل أسرة حريصة على تعليم أبنائها اللغة العربية، وربطهم بتراثهم وحضارتهم، مؤكدة أن جهود المصريين بالخارج، تستحق أرفع الأوسمة والتكريمات، وأنهم هم من يستحقون لقب شخصية العام عن جدارة.

من جانبهم، أوضح ممثلو الجاليات المصرية بالخارج، أن اختيارهم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتكون "شخصية العام 2020" جاء بإجماع، لجهودها الاستثنائية فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وحرصها على متابعة أحوالهم فى كل الدول على مدار الساعة.

وأضاف رموز الجاليات المشاركون من مختلف دول العالم، إن الوزيرة نبيلة مكرم، دعمت جهود المصريين بالخارج، بإطلاقها للعديد من المبادرات لمساعدة المصريين العالقين خلال أزمة كورونا، خلال مبادرة "كلنا سند لبعض"؛ فهى تساعد حبا فى المساعدة، وليس لأى تكريم،

وتابع ممثلو الجالية : "شكرا لمصر التى تجمع أبناءها.. شكرا وزيرة الهجرة التى جمعت المصريين بالخارج فى حب مصر"، وأوضحوا أنهم يساندون وبقوة جهود وزيرة الهجرة ويعتبرونها "امرأة فولاذية"، وأنها أضافت كثيرا لملفات الوزارة، وللمصريين بالخارج، متابعين أن المصريين بالخارج يشعرون بتغيير كبير فيما تم تخصيصه من خدمات، وحرص الدولة على التواصل معهم، مؤكدين أنهم يدركون الفارق الذى صنعته الوزيرة نبيلة مكرم، منذ توليها.

وفى سياق متصل، أشاد المصريون بالخارج بمؤتمرات مصر تستطيع، والمبادرات الوطنية التى تطلقها الوزارة، بجانب مساعدة العالقين ضمن مبادرة "صوتك مسموع"، وأنها نجحت فى جمع المصريين بالخارج، تحت راية "مصر"، التى يكنون لها كل محبة وتقدير وإعزاز، ويثقون دائما أنها ترعى أولادها بالخارج، ما يجعلها تستحق التكريم والإشادة، وتستحق لقب "شخصية العام 2020"

وفى السياق ذاته، تابع المصريون أن قرار القيادة السياسية بعودة وزارة الهجرة أثبت الرؤية الثاقبة والحكيمة، وأنهم فى اجتمعوا من كل أنحاء العالم للاحتفاء باختيار السفيرة نبيلة مكرم شخصية العام 2020، قائلين: شكرا أنكم تعملون بحب، وتحرصون على حل مشكلاتنا وريطنا ببلدنا، ولم شمل الأسرة المصرية بالخارج وربطهم بهويتهم ولغتهم العربية.

واختتمت وزيرة الهجرة اللقاء، معربة عن سعادتها بأن اللقاء حمل مزيجا من الروح المصرية المثابرة، ولم تغب روح النكتة والدعابة عن الحضور كما هى طباع المصريين، وحمل إشادات كثيرة، تعبر عن كل مصر بالخارج.

وكررت شكرها لكل مصرى بالخارج، قائلة: أنتم أبطال المشهد، وجنودنا فى كل الدنيا للدفاع عن صورة وطننا، وأنتم من تستحقون لقب شخصية العام عن جدارة، متمنية أن تدوم روح المحبة بين المصريين جميعا، وأن المصريين بالخارج قوة كبيرة، وسبب من أسباب النجاح، سائلة المولى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن تكون 2021 أفضل من غيرها.