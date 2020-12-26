شكرا لقرائتكم خبر عن 26 متدربا في دورة الوطنية للخدمات الجوية بعنوان "الملاحة بالأقمار الصناعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، في الفترة من 17 و حتي 24 ديسمبر الجاري 26 متدربا، للتدريب علي احدث تقنيات الملاحة بالأقمار الصناعية في دورة تدريبية حول الملاحة القائمة علي الأداء، وذلك في إطار التعاون بين كافة قطاعات الدولة لرفع كفاءة العنصر البشري للنهوض بصناعه الطيران.

تأتي هذه الدورة تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات و الملاحة، وبالتنسيق بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني المصري و الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وهي من أوائل الدورات التدريبيه في إطار بدء تشغيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تلك الدورة هي الأولي في إطار خطة التعاون بين وزارة الطيران ووزارة الدفاع لخلق مجال جوي أكثر ديناميكية وفق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الكابتن إيهاب محي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ،أن مجال الملاحة الجوية من المجالات التي تتطلب من العاملين فيها التطوير المستمر لقدراتهم لارتباطها بنظم الملاحة العالمية والتطوير السريع لتطبيقات الاقمار الصناعية، وأن الوطنية للملاحة الجوية باعتبارها المسئول عن كافة خدمات الملاحه الجويه بجمهوريه مصر العربيه لا تتواني عن تقديم العون لكافه جهات الدوله الراغبة في الاستفادة من خبراتها والكوادر المميزة سواء علي المستوي المصري أو العربي أو الافريقي .