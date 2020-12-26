شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أخر صور للأقمار الصناعية تشير لتكون السحب على جبال البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (الغردقة وشمال القصير) ومناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ويشهد اليوم السبت، شبورة مائية صباحا ، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة