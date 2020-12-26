شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير اليوم 66 رحلة دولية وداخلية لنقل 5814 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران اليوم السبت رحلاتها إلى 66 وجهة، تنقل على متنها ما يقرب من 5814 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، اسطنبول، ميلانو، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، موسكو، ميونيخ، نيويورك، برلين،الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، إربيل)، بالإضافة إلي 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان وطابا، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5814 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .