شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توقع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية لتقديم 140 منحة لطلاب المدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم "برنامج المنح الجامعية" المقدم لطلاب المدارس الحكومية.

وتقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بإدارة وتنفيذ برنامج المنح الجامعية الذى يقدم منح دراسية جامعية لـ140 طالب/طالبة من طلاب المدارس الحكومية فى العام الدراسى الجامعى الحالى 2020/2021.

ويقدم البرنامج الفرصة للطلاب للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ليس فى الجامعة الأمريكية فحسب، بل أيضًا فى عدد من الجامعات المصرية الحكومية (فى الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة.

وأعرب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالفرص التى يمنحها برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة وفخره بالـ140 طالب وطالبة الذين حصلوا على المنحة هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى سبيل تطوير مهارات أبنائنا الطلاب من خلال تقديم جميع الفرص التعليمية المتميزة.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نتطلع إلى هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى يساعد على تعريف الطلاب المتميزين فى المدارس الحكومية ببرنامج المنح الجامعية وتشجيعهم على التقديم بالبرنامج للحصول على فرصة اختيار مجالاتهم الدراسية".

وتسهم هذه المنح الدراسية والتى تبلغ قيمتها 36 مليون دولار أمريكى فى دعم 700 من الطلاب المصريين المتميزين (من مختلف محافظات مصر على مدار 10 سنوات) الذين يمتلكون المعرفة وإمكانات القيادة التى تحتاجها مصر لضمان تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية البيئية والنمو الاقتصادي؛ وتتضمن معايير الاختيار التفوق الأكاديمى وإمكانات القيادة والحاجة للدعم المالي.

وتضم التخصصات الدراسية المتاحة فى الدفعة الأولى مجالات عديدة وهي: "الزراعة، والطاقة، والمياه، وعلوم الحاسب الآلي، والهندسة البيئية، والصحافة، وإدارة الأعمال والاقتصاد"، وتقدم المنحة لخمس دفعات متتالية من الطلاب ويراعى فى عملية الاختيار التوازن بين الجنسين ودعم التنوع، حيث حصل على المنحة هذا العام 65 طالبة و75 طالب، منهم 13 طالب وطالبة من ذوى الإعاقة.

والجامعات الشريكة فى البرنامج هي: "جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

وتستقبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا العام 25 طالب وطالبة، وتستقبل جامعة أسيوط والمنصورة وعين شمس 23 طالب وطالبة، بينما ينضم 22 طالب وطالبة لجامعة الإسكندرية، و17 طالب وطالبة لجامعة القاهرة، و7 طلاب لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتصدر تخصص الهندسة اختيار 24% من الطلاب، ثم تخصص الزراعة.

ويسهم برنامج المنح الجامعية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 فى مصر، وذلك من خلال غرس ركائز المعرفة والابتكار والبحث العلمى والتنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية فى البنية التحتية الأساسية للدراسات الجامعية.