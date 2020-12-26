شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 مصريين تنازلات بنكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح فى استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال نوفمبر الماضى، حيث تم توفير 15 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، فضلا عن اعتماد 8 عقود عمل، وتسوية 9 شكاوى وديا، ومازال هناك 4 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 13 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .

كما قام المكتب بزيارتين للجهات الحكومية المعنية، ومثلهم زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، وعقد لقاءين مع التجمعات العمالية، لافتا إلى أنه هناك 50 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب ،و21 طلبا تم إحالتها إلى الأمن العام، و11 حالة تم نقل كفالتها، و19 قيد المراجعة بالأمن العام .