شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار متوسطة اليوم على البحر الأحمر تصل إلى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار متوسطة اليوم على البحر الأحمر وقد تصل إلى جنوب سيناء.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.