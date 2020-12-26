شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بقنا.. والمحافظة ترفع الاستعدادات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة قنا سقوط أمطار غزيرة صباح السبت وخاصة بالمناطق الجبلية والطريق السريع قنا- سفاجا مع طقس بارد.
ومن جانبها، رفعت المحافظة حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بمختلف أجهزتها تحسبا لسقوط سيول بمختلف مراكز المحافظة خاصة بعد سقوط أمطار غزيرة بالمحافظة كما تم رفع حالة الاستعدادات بغرفة الطوارئ الرئيسية بالمحافظة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز للتواصل فينا بينهما في حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية .
وشدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على وكلاء وزراء الصحة والطرق والرى والتضامن الإجتماعى برفع الاستعدادات تحسبا لطوارئ الأمطار مشيرا أنه تم التأكد من تهيئة جميع مخرات السيول للعمل وتجهيز مركز الإغاثة بمنطقة المعنا بمدينة قنا لاستخدامها في حالة الحاجة إليه إضافة إلى التنبيه على إدارة المرور بتقديم النصح لقائدى السيارات على الطرق السريعة والصحراوية الحذر من سوء الأحوال الجوية.
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