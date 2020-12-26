شكرا لقرائتكم خبر عن منع الزيارات لدير الأنبا أنطونيوس الأثري بالبحر الأحمر من أول يناير بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو دير القديس الأنبا أنطونيوس الاثري بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر، منع الزيارات للدير سواء للمصريين أو الأجانب أو الرهبان والكهنة وأسرهم، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال الأنبا يسطس أسقف، ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر في بيان له أنه نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع يعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة وكذلك أسر الآباء الرهبان، وذلك من أول يناير المقبل وحتى إشعار آخر،