شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي القصير بالبحر الأحمر يشكون من انتشار قطعان الكلاب الضالة بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوى أهالي مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة التي تسير بشكل جماعي بمختلف الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين خاصة كبار السن والاطفال والسيدات وضرورة التدخل العاجل لاخصاء وتعقيم هذة الكلاب لعدم تكاثرها.

وأكد الأهالي أن المدينة تقف عاجزة عن التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، في ظل تخصيص ميزانيات ضعيفة للقضاء على تلك الظاهرة بشكل علمي، لا يلقى اعتراضًا من قبل منظمات حقوق الحيوان التي ترفض قتل كلاب الشوارع نهائيًا.

وناشد أهالي مدينة القصير الأجهزة التنفيذية بالمدينة بسرعة التدخل قبل وقوع الكارثة بسبب ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بصورة كبيرة وباتت الشوارع لا تخلو من وجود قطعان لهذة الكلاب تسير بشكل آمن.