شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شخص بإلقاء نفسه من الطابق الرابع فى الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقدم شخص على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع من العقار الذي يقيم فيه ليسقط في بئر السلم بمركز زفتي في محافظة الغربية مما تسبب في وفاته وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز زفتي بودود بلاغًا من الأهالي يفيد بوصول أحد الأشخاص إلى مستشفى زفتي المركزي جثة هامدة.
وتبين من الانتقال والفحص أن المذكور يعانى من الإصابة بمرض نفسي، وأنه يتلقى العلاج منه، ووقت الحادث غافل المذكور أسرته وقفز من الطابق الرابع في بئر السلم الخاص بالعقار الذي يقيم فيه، مما أدي لوفاته.
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