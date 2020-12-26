شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة ويفتتح مدرسة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم ويرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعمال تطوير وتنمية مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة ويتفقد عددًا من نقاط المسار، ويفتتحا أعمال انشاء وتطوير مدرسة الزراعة ومبني الإدراة التعليمية الجديدين في وادى النطرون.

وتشرف وزارة التنمية المحلية وعدة وزارات أخرى منها السياحة والآثار والكنيسة القبطية المصرية وعدد من المحافظات على عملية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.

ويتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة 3 من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة البحيرة وهي قرية الخرطوم في مركز بدر وقريتي عبدالحليم محمود وزاوية صقر في مركز أبوالمطامير.