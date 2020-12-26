شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار خفيفة ومتوسطة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، وتشهد فيها البلاد طقس مائل للدفء وشبورة مائية صباحاً ، وأمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق ، والرياح معتدلة على سائر أنحاء الجمهورية في الأيام الثلاث .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على فترات متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية بفرصة سقوط ( 40 % ) وجنوب الصعيد ( 20 % ) ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( 50 % ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 12»، الإسكندرية «20– 13»، قنا «24- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «27 – 12».

أما غداً الأحد فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على الشرقية دافيء على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( 50 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 12»، الوجه البحرى «23 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الاثنين أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .