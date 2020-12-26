شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأرصاد لـ«المصري اليوم»: طقس مستقر بالأسبوع الأخير من 2020 وفرص للأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس في الأسبوع الأخير من 2020 يعُد مستقراً، مع فرص أمطار على السواحل الغربية للبلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب البلاد .

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن السبت سيشهد أمطار على فترات متقطعة، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بفرصة سقوط ( 40 % تقريباً ) وعلى مناطق من جنوب الصعيد ( 20 % تقريباً )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( 50 % ) .

أما يوم الأحد فهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، ويوم الاثنين أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من حلايب وشلاتين .

وتابعت: يوم الثلاثاء أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، والخميس أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، لافتة إلى وجود شبورة مائية صباحاً على مدار الأيام على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأوضحت شاكر أن درجات الحرارة ستكون في المعدلات الطبيعية حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى من ( 21 – 23 ) درجة مئوية نهاراً لتصل الصغرى إلى 12 درجة مئوية .