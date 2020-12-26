شكرا لقرائتكم خبر عن استبدل الدفاية بالتكييف لتسخين الغرفة وخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسائل العديد من المواطنين دائما من أقل استهلاك للكهرباء تكييف الهواء ام الدفاية الكهربائية خلال فصل الشتاء ، ليتمكنوا من خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن من أقل استهلاك للكهرباء تكييف الهواء ام الدفاية الكهربائية.





-الدفاية الكهربائية:تحتوى الدفايات الكهربائية داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق تنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.





-التكييف: التكييف لا يحتوي على سخانات ولكنه يعمل بطريقة عكس دورة الفيريون، ويعمل التكييف بارد بالخارج وداخل الغرفة ساخن الأمر الذي يجعله لا يحرق الأوكسجين حيث إنه يسحب الهواء البارد الموجود في الغرفة ويمر به على الكويل فريون فيتم تسخين الهواء ويخرج دافئا، ما يمنع انتقال الأمراض، كما أن هناك ميزة التحكم في درجة الحرارة وتنقية الجو.





-من أقل استهلاك للكهرباء:يعتبر التكييف أقل استهلاك للكهرباء من الدفايات، خاصة وأن أي جهاز يحتوي على سخان من المتعارف أن استهلاكه للكهرباء يكون أعلى، وتعتبر الدفاية أعلى جهاز منزلي في استهلاك الكهرباء، كما أن أغلب أنواع الدفايات ليس لديها قدرة الفصل، وتظل مستمرة في عمل هواء ساخن وبطيئة، ولكن التكييف استهلاكه للكهرباء أقل من الدفاية، كون لديه ميزة الفصل كل فترة، ثم العودة مرة أخرى، وهو ما يجعله أيضا أكثر أمانا من الدفاية.