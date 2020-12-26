"كورونا" في 24 ساعة| زيادة كبيرة للإصابات بمصر.. والرئيس يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1133حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 49 حالة جديدة.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

الرئيس يشدد على مواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية - فيديو

وفاة كبير مخرجي البرامج الرياضية بالقناة السادسة متأثرًا بفيروس كورونا

إصابة مدير مستشفى الصدر بمنوف بفيروس كورونا المستجد

إضافة مستشفيين جديدين للتعامل مع حالات كورونا بالإسكندرية

وزير التعليم العالي: الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا

التعليم العالي: نتوقع زيادة في إصابات كورونا حتى منتصف فبراير

الأهلي يكشف لمصراوي مستجدات حالة موسيماني والثلاثي المصاب بكورونا

مانشستر سيتي يعلن إصابة لاعبَيه بفيروس كورونا

الوطنية للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم بعد وفاته بكورونا

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية باللقاح الصيني خلال أيام

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