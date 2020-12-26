شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضع إجراءات جديدة لمواجهة غش المبيدات وغير المسجل.. اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حملاتها التفتيشية على محال بيع المبيدات الزراعية للتأكد من المنتج المطروح، وحظر المبيدات الغير مسجل من قبل وزارة الزراعة ، وضبط مجهول المصدر ، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعى ، والحد من تداول المبيدات المغشوشة في مختلف أنواع الزراعات سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير.

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الافات الزراعية، في تصريحات " الخليج 365 "،إن هناك حملات مكثفة لضبط المبيدات الغير مسجلة من قبل وزارة الزراعة ، وحملات مرورية على جميع محال وتدوال البيدات للتاكد من المنتج المطروح ، التأكيد علي مواصلة التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بعمل حملات مفاجئة للحملات التي سوف تظهر من خلال تقارير المرور المرسلة من مفتشي الرقابة وذلك لضبط سوق المبيدات

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أهمية قيام مديري مديريات الزراعة بإبلاغ لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات بمخازن المبيدات التي يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل وذلك من خلال المشروع لضمان حماية البيئة والصحة العامة والتخلص الآمن أولا بأول من أية ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات.

وتابع "عبد المجيد "، إنه يجري حاليا التنسيق مع مكتب النائب العام بحيث يتم التخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية والمبيدات غير المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها على نفقة صاحب المبيد، لافتا إلي عقد اجتماع لمديري مديريات الزراعة مرة واحدة شهرياً، مع تكليفهم بإعداد تقرير شهري عما تم انجازه بخصوص أعمال الرقابة علي المبيدات في كل مديرية يتم عرضه أثناء الاجتماع الشهري مع بحث مشاكل أعمال الرقاية وآليات حلها من خلال وزارة الزراعة.

وأكد إنه يجري بحث تدعيم مديريات الزراعة بالوقود اللازم والخاص بالسيارات التي تقوم بأعمال الرقابة بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهرياً طبقاً للتقديرات التي ترد من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في هذا الخصوص وصرف حافز أداء لمفتشي الرقابة ومديري المديريات الزراعية طبقاً لتقييم التقارير الفنية المرسلة من المديريات بمعرفة مجموعة عمل المتابعة علي الرقابة والمشكلة لهذا الغرض وذلك بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات بالتناوب تشجيعا لأعمال الرقابة علي تداول المبيدات.