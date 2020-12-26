شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع تطوير معامل الاتصالات والإلكترونيات بجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان مشروع تطوير معامل الاتصالات والالكترونيات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان ، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أحمد عبد الحليم، والذى يأتى في إطار تنفيذ خطة تطوير كلية الهندسة بحلوان والتى تتم في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان.





وفيما يلى يرصد " الخليج 365 تفاصيل وأهمية المشروع فى نقاط :- 1- تأتى أهمية هذا المشروع في كونه يستهدف تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس بمعامل الاتصالات والالكترونيات لصقل مهاراتهم العملية لإعداد خريج منافس يتمتع بمهارات متميزة بما يساعد على تعزيز الوضع التنافسي للكلية

2- إمكانية مساهمة هذه المعامل في الأبحاث التطبيقية التي تغطي العديد من المجالات في الدراسات العليا

3- تم خلال هذا المشروع تطوير البنية التحتية للمعامل الاتصالات والالكترونيات بالكلية لتوفير بيئة عمل آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

4- تم تجهيز المعامل بأحدث شبكات الاتصالات والمعلومات والأجهزة الحديثة والتي تساعد على تطبيق الطرق الحديثة في التعليم والتعلم

5- تزويد المعامل بأحدث أجهزة القياسات والتجارب العلمية الحديثة

6- المعامل تغطى الجانب العملى الخاص بمقررات الاتصالات الالكترونيات والتي تخدم طلاب مرحلة البكالوريوس