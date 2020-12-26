شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.. أهم 20 مشروعا خدميا بالوادى الجديد بتكلفة تجاوزت 19 مليار جنيه "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام عام 2020 نجحت الحكومة فى تنفيذ طفرة تنموية هائلة فى مجال تنفيذ المشروعات الخدمية العملاقة بمحافظة الوادى الجديد فى مختلف القطاعات التنموية، ونستعرض منها أهم 20 مشروعا جرى تنفيذها داخل محافظة الوادى الجديد بإجمالى استثمارات تجاوزت حوالى 19 مليار جنيه، والتى تنفذها وتشرف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز المركزى للتعمير، ومحافظة الوادى الجديد والتى تتضمن المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، لخدمة أهالى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار استراتيجية الحكومة، لتنمية المحافظات الحدودية بصفة خاصة، وتشمل تلك المشروعات:

تنفيذ أكبر مجمع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفسفوريك فى مصر والشرق الأوسط بتكلفة 15 مليار جنيه وتنقيذ مشروع سكة حديد الخارجة الأقصر سفاجا، والذى سيخدم المشروعات التنموية ويدعم حركة السياحة والنقل فى عدة محافظات بطول 680 كيلومترا، حيث جرى تخصيص 5 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال 3 سنوات.



-موقع-مشروع-الفوسفات

مشروع محور تنيدة منفلوط / الداخلة - المرحلة الثانية، بطول 50 كم وعرض 11 م، والمرحلة الثالثة بطول 200 كم وعرض 11 متر ويبلغ طوله حوالى 300 كيلومتر طولى والذى يربط مركز بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ فى نهاية ديسمبر 2021، حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 2 مليار و774 مليونا و600 ألف جنيه.



المرحلة-الثانية-من-طريق-محور-تنيدة-–-منفلوط-

مشروع إنشاء ورصف الطريق الدائرى الغربى (الموهوب - المطار) بطول 15 كم وعرض 11.5 م.

مشروع إنشاء 50 بيتا بقرية الخرطوم – بالخارجة، ومشروع توريد 35 وحدة توليد كهرباء قدرات مختلفة.

مشروع إنشاء ورصف محور الخارجة سوهاج بطول 170 كم.

مشروع صرف صحى قريتى القلمون والجديدة.

البدء فى تنفيذ أعمال ترفيق منطقة مجمع المصالح الحكومية بالخارجة.

احدى محطات المياه الجديده

مشروع إنشاء قرية بين أسمنت وبلاط بعدد 192 وحدة سكنية (ظهير صحراوي)، كما جرى الانتهاء من قرية القصر الإسلامية (ظهير صحراوى) شاملة المرافق – بالداخلة.

مشروع إنشاء 26 عمارة (520 وحدة) بمركز الخارجة.

مشروع استكمال إنشاء مدرجات نادى الداخلة الرياضى.

مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة.

مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر موط، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية أولاد عبدالله.

مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية العروبة.

الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر بئر مياه شرب 650 م بقرية فلسطين.

مشروعا أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 650 م، بقرية بغداد.

مشروعا أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 1000 م، بقرية عمرو بن الخطاب، ومشروع أعمال كهرباء بقرية أولاد عبدالله.

طريق تنيدة منفلوط

تنفيذ 29 محطة إزالة حديد ومنجنيز (تم تسليم 13 محطة – سيتم تسليم محطتين فى 31/12/2020 مستهدف إنهاء 4 محطات حتى 31/12/2020 – وباقى المحطات تباعاً حتى 30/6/2021).

تنفيذ مشروع الغابة الشجرية بالفرافرة (300 فدان).

تنفيذ مشروع صرف صحى باريس (تم تنفيذ 90 % من شبكات الانحدار، و75% من خط الطرد وجار أعمال التجارب للخط، و40% من محطة المعالجة بباريس سعة 5 آلاف م3/يوم).

مشروع توسعات محطة معالجة موط (تم تنفيذ 65% من محطة المعالجة 10 آلاف م3/يوم. جار التجهيز للبدء فى تنفيذ خط الطرد قطر 800 بطول 8 كم).

مشروع صرف صحى قرى تنيدة والعوينة وأولاد عبدالله (جارٍ العمل فى تنفيذ شبكات الانحدار على 3 محاور، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 13%).



وزير النقل يتفقد جانب من خط سكة حديد الخارجة سفاجا



-موقع-مشروع-الفوسفات



جانب-من-التنفيذ



-محطات-المياه-الجديدة



المرحلة-الثانية-من-طريق-محور-تنيدة-–-منفلوط



-محطات-المياه-الجديدة



المرحلة-الثانية-من-طريق-محور-تنيدة-–-منفلوط-(5)



-المرحلة-الثانية-من-طريق-محور-تنيدة-–-منفلوط-(4)



مجمع-الاسمدة-الفوسفاتية-بالوادى-الجديد



تحويل ابو طروطور لمنطقة حرة



جانب من محطات المياه

طريق الفرافرة ديروط

فوسفات أبو طرطور