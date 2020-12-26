شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تعريف الصفائح الدموية وفوائدها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعريف الصفائح الدموية وفوائدها لحث المواطنين على التبرع بالدم، مؤكدة أنه يمكن التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366 .

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، فى تصريحات سابقة، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما يحقق الاكتفاء الذاتى لسد احتياجاتنا لمواجهة أى جائحة تمر بها مصر.

وأكد سراج الدين، أن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لدخول مصر فى مجال تصنيع وتكنولوجيا تصنيع الأدوية، ونحن قادرين فى مراكز الصحة لإنشاء تجميع بلازما والانتهاء من 6 مراكز أخرى، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية تحدد شروط التبرع وفقا للحالات الصحية والعمرية للمتبرعين، مشيرًا إلى أن حظر الحصول على بلازما من المتبرع غير لائق طبيا وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بمراكز الدم وهيئة الدواء.