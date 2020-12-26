شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: بيع الزوجة لذهبها دون علم زوجها «حلال» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن سؤال حول حكم بيع الزوجة ذهبها دون الرجوع لزوجها، قائلًا: إنه أمر حلال.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، من ناحية الحقوق، فالملكيات ثابتة والتصرف فيها صحيح.

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إلى أن العلاقة الزوجية تحتاج للمكاشفة والمصارحة وأن يكون هناك شفافية في كافة الأمور المرتبطة بين الزوجين.