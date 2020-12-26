شكرا لقرائتكم خبر عن صيانه لخط الغاز بكفر مجر الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحده المحليه بمركز ومدينة دسوق عن قيام شركة الغاز بعمل صيانة لخط الغاز الطبيعي بقرية كفر مجر والقري والعزل المجاوره، وذلك يوم الإثنين المقبل. إضافة للقيام بتفريغ الهواء من هذا الخط، وذلك سيحدث أصواتا عالية، وطالبت المواطنين بعدم القلق لأن ذلك شيء طبيعي عند صيانة خطوط الغاز بسبب تفريغها من الهواء. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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