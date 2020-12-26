شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شبكة الكهرباء بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال تطوير شبكة الكهرباء بمدينة مصيف بلطيم. حيث قامت هندسة الكهرباء «بمدينة» مصيف بلطيم بتطوير شبكة محول الكهرباء «بمنطقة» القاضى الفاضل سعة٥٠٠ كليو فولت أمبير، كما تم إزالة الفارغة القديمة بالكامل للمحول وتركيب الحديثة والاستعداد لصيف ٢٠٢١ دون أي مشاكل للكهرباء بالمصيف. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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