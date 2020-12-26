شكرا لقرائتكم خبر عن قارئ الملوك والرؤساء.. 42 عاما على رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الـ42 لرحيل أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم أجمع، والذى لٌقب بـ"قارئ الملوك والرؤساء"، وهو الشيخ مصطفى إسماعيل، الذى توفى في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1978، عن عمر يناهز 73 عامًا.. ”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز معلومات عن الشيخ مصطفى إسماعيل في ذكرى رحيله:



الشيخ مصطفى إسماعيل مع حفيده علاء حسنى

1. ولد الشيخ مصطفى محمد المرسى إسماعيل، فى قرية ميت غزال بالغربية، فى 7 يونيو من عام 1905.

2. حفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية ولم يتجاوز عمره بعد الثانية عشرة.

3. أتم الشيخ مصطفى إسماعيل تلاوة وتجويد القرآن وراجعه عندما بلغ سن الـ16 عامًا على يد الشيخ إدريس فاخر.

4. في عام 1944 أصدر الملك فاروق فرمانا ملكيا بتعيين الشيخ مصطفى إسماعيل قارئًا للقصر الملكى.





الشيخ مصطفى اسماعيل وأسرته

5. كان الشيخ مصطفى إسماعيل، على علاقة وطيدة بكوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والمحلن رياض السنباطى.



الشيخ مصطفى اسماعيل مع كوكب الشرق أم كلثوم

6. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالية عيد العلم فى 19 ديسمبر 1965، كما تم تكريمه من عدة دول.



7. زار القدس عام 1960 وقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى فى إحدى ليالى الإسراء والمعراج.





الشيخ مصطفى اسماعيل يقبل الموسيقار محمد عبد الوهاب

8. كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات من المعجبين بصوته، حتى أنه كان يقلد طريقته فى التلاوة، واختاره ضمن الوفد الرسمى أثناء زيارته للقدس.



9. قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل فى العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، حيث زار 25 دولة عربية وإسلامية.



10. توفى الشيخ مصطفى إسماعيل فى مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1978، عن عمر يناهز 73 عامًا.

