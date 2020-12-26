شكرا لقرائتكم خبر عن "بدر الليالى الطويلة".. 30 ديسمبر آخر اكتمال للقمر فى 2020 ولمعانه يبلغ 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد مع نهاية الشهر يوم 30 ديسمبر اكتمال بدر القمر، وكشف تادرس، أن اكتمال بدر القمر الذى يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القمر البارد أو بدر الليالى الطويلة أو قمر ما بعد الكريسماس. وتابع: سيبدو القمر بدرًا للرائى وللعين المجردة فى الفترة من 29 ديسمبر حتى 1 يناير 2021، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون 30 ديسمبر، حيث يبلغ لمعان القمر بنسبة 100%. فى سياق أخر، استطاع علماء الكواكب أن يكتشفوا عبر صور فوتوغرافية التقطها مسبارا "تشانج إيه – 1" و"تشانج إيه – 2" ما يزيد عن 110 آلاف حفرة جديدة ناجمة عن سقوط النيازك والكويكبات على سطح القمر وذلك باستخدام شبكات الأعصاب الاصطناعية.

يذكر أن آثار سقوط نيازك صغيرة تختفي بسرعة من وجه الأرض تحت تأثير عملية اجتراف التربة، لذلك فإن علماء الجيولوجيا لا يستطيعون الاستفادة منها لدراسة التاريخ البعيد لكوكبنا، أما القمر فإنه لا يواجه مشاكل اجتراف التربة، وبقي هناك عدد هائل من الحفر على الرغم من عمرها الذي بلغ 4 مليارات عام.

وأفادت المعلومات العلمية الأخيرة أن سطح القمر يتضمن نحو 5 آلاف حفرة يتراوح قطرها بين كيلومتر واحد و20 كيلومترا ونحو مليون حفرة بقطر يتراوح بين متر واحد وألف متر، وبينما توصل العلماء من جامعة "جينج يانج" الصينية إلى استنتاج مفاده بأن عدد الحفر على سطح القمر يزيد أضعافا عما هو عليه فى المعلومات المتوفرة لدى العلماء الأوروبيين والأمريكيين، وذلك بعد أن قاموا بتحليل الصور الفوتوغرافية ثلاثية الأبعاد وفائقة الدقة التي التقطها المسباران الصينيان.

واستخدم العلماء الصينيون لهذا الغرض شبكات الأعصاب الاصطناعية فائقة الدقة التي حددت كذلك عمر الحفر استنادا إلى لون الصخور. واكتشفت خوارزمية الذكاء الاصطناعي على سطح القمر ما يزيد عن 117 ألف حفرة غير معروفة سابقا بقطر يزيد عن كيلومتر واحد.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده بأن غالبية تلك الحفر نشأت منذ 3.92 – 3.85 مليار عام، أي في عصر القصف الثقيل حين تعرضت كواكب المنظومة الشمسية للقصف المستمر من قبل كويكبات كبيرة وصغيرة الحجم، إذن فإن الذكاء الاصطناعي ساعد العلماء الصينيين في مضاعفة عدد الحفر القمرية المعروفة بقطر 1 – 3 كيلومترات وكذلك الحفر الضخمة بقطر 200 – 500 كيلومتر.