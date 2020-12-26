شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت 26 ديسمبر، أخر موعد لتسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحانات سواء الورقية أو الإلكترونية.

وطالبت الوزارة من المدارس والطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة بسرعة تسجيلها فى إطار الاستعداد للامتحانات الفصل الدراسى الأول التى تعقد فى المدارس خلال يناير المقبل، لافتة إلى أن المديريات التعليمية حددت مواعيد انطلاق اختبارات الشهادة الإعدادية على مستوى كل محافظة مع الالتزام بمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى وأخر يوم بالعام الدراسى المحدد بـ"10 يناير المقبل".

وقرر وزير التربية والتعليم عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

وأوضح وزير التربية والتعليم استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

وقالت وزير التربية والتعليم، إن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.