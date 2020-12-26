شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية" يوجه المناطق بسرعة إنهاء استمارات الشهاداتين الإبتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع المعاهد الازهرية، منشورا لجميع المناطق بسرعة الإنتهاء من إستمارات الشهاداتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية مع مراعاة إحضار ما يلي عند تسليمها :-

1- إستمارات التلاميذ التي تم استلامها من إدارة التوريدات بالمنطقة بعد كتابتها، واستيفائها بدقة، ومراجعتها، واعتمادها من المعهد والإدارة التعليمية التابع لها المعهد.

2- إستمارات التلاميذ الالكترونية، المستوفاه وفق التعليمات المرسلة سابقا.

3- كشف 2 ج مطبوع من برنامج شئون الطلاب بالمعهد معتمد (ثلاث نسخ).

4- كشوف المناداه مطبوع من برنامج شئون الطلاب بالمعهد معتمد (ثلاث نسخ).

5- صورة من شهادة ميلاد التلميذ معتمدة.

وكان قد قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر،فى إطار سعى الازهر الشريف للتخفيف على الطلاب وأولياء أمورهم وفى إطار مواكبة التطور التكنولوجى وتماشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة في جميع مؤسساتها وفق الإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذه الظروف الاستثنائية فقد تم لأول مرة بالازهر الشريف إتاحة تسجيل طلاب الشهادتين الابتدائية والاعداية استمارات إلكترونية أسوة بما تم العام الماضى للشهادة الثانوية بعد نجاح الكبير لهذه التجربة.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الامر ليس قاصراً على تسجيل الاستمارة فقط بل سيتم تقديم خدمات إلكترونية لكنترول الشهادتين وكذا لرؤساء لجان الشهادتين بعد الحصول على بيانات الطلاب مما يساعد على أعمال الكنترول وتقليل نسب الأخطاء فيها ومن خلال تلك البيانات الصحيحة يسمح للمعهد بطباعة كشوف 2 ج وكشوف المناداه للجان كما أن الادارة المركزية للامتحانات من خلال بوابة الازهر ومركز المعلومات سيتم نشر أرقام جلوس الطلاب للشهادتين واللجان وعنواينها ومقراتها تخفيفا على الطلاب في هذه الظروف، مشددا على أن كل الخدمات تقدم مجاناً.