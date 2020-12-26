رئيس النقض ينعي المستشار لاشين إبراهيم: "صاحب مسيرة مشرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نعى المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصدرت المحكمة بيان اليوم جاء نصه:

"ننعي ببالغ الحزن والأسى المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى و السادة نواب رئيس محكمة النقض و قضاتها، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض و رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات".

"وأعرب عن خالص الحزن لفقدان المحكمة المستشار لاشين رحمه الله الذي طالما كان رمزا مشرفا لرجال القضاء و صاحب تاريخ قضائي ثري و مسيرة مشرفة على مدار أربعين عاما قدم خلالها كل غال و ثمين في سبيل أداء الواجب ، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته".