رئيس النقض ينعي المستشار لاشين إبراهيم: "صاحب مسيرة مشرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
نعى المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأصدرت المحكمة بيان اليوم جاء نصه:
"ننعي ببالغ الحزن والأسى المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى و السادة نواب رئيس محكمة النقض و قضاتها، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض و رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات".
"وأعرب عن خالص الحزن لفقدان المحكمة المستشار لاشين رحمه الله الذي طالما كان رمزا مشرفا لرجال القضاء و صاحب تاريخ قضائي ثري و مسيرة مشرفة على مدار أربعين عاما قدم خلالها كل غال و ثمين في سبيل أداء الواجب ، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته".
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