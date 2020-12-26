محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف -بأشد العبارات- مقتل أحد أئمة المساجد في ولاية "بادن فورتمبرج" جنوبي ألمانيا، بعد تعرضه لاعتداء، مساء الاثنين الماضي.
وأعرب المرصد في بيان له، الجمعة، عن أسفه تجاه هذا الحادث الإرهابي البغيض، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المسلمين قد أصبحوا هدفًا للمتطرفين في العديد من المجتمعات الغربية؛ نتيجة التحريض من الجماعات اليمينية والأحزاب المتطرفة.
وطالب مرصد الأزهر، بضرورة البحث عن حلول فاعلة لوقف أعمال العنف على الأصعدة كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر مرصد الأزهر يدين مقتل إمام مسجد في ألمانيا: إرهاب بغيض نتاج تحريضات اليمين المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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