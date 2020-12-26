شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 حالات كورونا بكفرالشيخ الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر مسؤولة بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ،عن وفاة 8 حالات إصابات بفيروس كورونا كان يتم علاجهم بالمستشفيات من الفيروس بعد أن كشفت التحاليل إصابتهم، وتلك الوفيات منها 4 حالات بمستشفى سيدي غازي المركزي،وحالتين بمستشفى صدر كفرالشيخ، وحالة بكل من مستشفى كفرالشيخ العام وآخرين بمستشفى الحامول المركزي. وناشد المصدر الطبي المسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بخصوص مواجهة كورونا خاصة وأن الإصابات والوفيات تتزايد بصورة مخيفة. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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