شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يجتمع اليوم لمناقشة جاهزية استقبال لامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، للوقوف على جاهزية الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، ومن المقرر أن يناقش المجلس آليات انعقاد امتحانات الفصل الدراسى بالجامعات وذلك فى ظل تزايد اعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" إنه حتى الأن لم يتم إصدار أي قرارات بشأن الغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول أو استبدالها بأبحاث بسبب انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات بين المواطنين.

وأوضحت المصادر ، أن من المتوقع أن يتم دراسة تقديم موعد الامتحانات لتبدأ بداية شهر يناير بدلا من الموعد المحدد لها بالخريطة الزمنية للعام الجامعى فى 23 يناير المقبل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات حدد الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

أعلنت جامعة حلوان، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول ستجرى وفق التوقيتات المحددة، وتؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعى.

وأكدت جامعة حلوان، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل وبعد وبين كل امتحان وأخر؛ من تطهير وتعقيم ونظافة ومتابعة صحية لتأمين جميع طلابها والأساتذة والعاملين.

وناشدت جامعة حلوان، جميع الطلاب بضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات وتمنت لهم جميعاً النجاح والتوفيق والسداد.