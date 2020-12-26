شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: 108 محطات ترصد ملوثات الهواء بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إن شبكة رصد ملوثات الهواء المُحيط بالعناصر الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية، تم زيادة عددها خلال عام 2020، لتصل إلى 108 محطة موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، وذلك لتحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادى.

وأوضحت وزارة البيئة، تقرير لها حول إنجازاتها خلال العام 2020، أنه مع تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزاراء بفرض حظر التجول ضمن سياسات الحد من التعرض لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19 " والذي صدر على مرحلتين الأولى في 19 مارس وتبعه قرار التمديد في25 مارس، والتى استمرت حتى 18 يونيو 2020، تم إعداد تقارير دورية أسبوعية لمؤشرات جودة الهواء المحيط للعرض على مجلس الوزاراء.

وأضافت: أوضحت تقارير الرصد أن الإجراءات الاحترازية أدت إلى عوائد ايجابية على مستوى جودة الهواء، تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من 20 مارس حتى 23 يونيو بنسبة وصلت الى 22 % بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019 ،وكذلك انخفض متوسط التركيزات خلال الفترة مع نظيره بالفترة من 1 يناير – 19 مارس 2020 بالقاهرة الكبرى بنسبة قاربت 3% تقريبًا، وكذلك على مستوى الدلتا فقد انخفض متوسط التركيز للملوثات خلال الفترة من 20 مارس حتى 23 يونيو بنسبة وصلت الى 25 % بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019.