شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة المصالح الحكومية بسيدي سالم ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بضرورة متابعة المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية ليلا، قام إيهاب سعد طلب، رئيس قرية القصابى والمكلف بالنوبتجية الليلية بالمرور على محطة مياه كحيلو وروافع الصرف الصحي بسيدى سالم والمستشفى المركزي بسيدي سالم للاطمئنان على سير العمل بهم والتأكد من حضور النوبتجيه الليلية بهم والقيام بعملها على أكمل وجه.

وشدد هيكل على العاملين بالمصالح المدنيه التواجد بأماكن عملهم والنوبتجيات الخاصه بهم خاصة الليلية، محذرا من التكاسل والغياب عن تلك النوبتجيات.