شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ يتلقى جرعة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى المستشار تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بالمملكة للقضاء على الوباء اللعين.
وكان اّل الشيخ قد عاد إلى المملكة لمزاولة مهامه عقب نهاية رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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