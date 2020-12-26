شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب صباح السبت بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مرفق مياه الشرب بكفرالشيخ أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ وعن سخا والحمراوي باكر السبت، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة والتطهير لمآخذ المحطات الرئيسية بكفرالشيخ.
وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي كفر الشيخ وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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