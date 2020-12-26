شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أول حالة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فرنسا اكتشاف أول حالة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 20262 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و159 وفاة بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة من الفيروس فى ثانى أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 إلى مليونين و547771 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 62427 وهو سابع أكبر عدد فى العالم.

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