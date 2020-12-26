أخبار × 24 ساعة.. المالية: ربط كل مصالح الضرائب والجمارك إلكترونيا يونيو 2022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، سلسلة من الأخبار التى تهم قطاعات الجمهور كافة، وتتضمن عرضًا لأهم القرارات والتعليمات التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

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