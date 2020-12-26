رئيس محكمة النقض ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ونواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، والذى وافته المنية أمس الجمعة.

وأعرب رئيس المحكمة، فى بيان عن خالص، عن الحزن لفقدان محكمة النقض المستشار لاشين - رحمه الله - الذي طالما كان رمزا مشرفا لرجالات القضاء وصاحب تاريخ قضائي ثري ومسيرة مشرفة على مدار أربعين عاما قدم خلالها كل غال وثمين في سبيل أداء الواجب، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته.

وكان رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض أحد أيقونات العمل القضائى والانتخابى، الذى وافته المنية داخل أحد المستشفيات الخاصة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 30 نوفمبر الماضي.