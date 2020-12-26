شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك ونائبه يترأسان السيامة الدياكونية لشماس 9 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مراسم السيامة الإنجيلية للشماس الإكليريكي وسيم حنا، وذلك بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومن المقرر أن تقام صلاة القداس الإلهي في السادسة من مساء يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول للأقباط الكاثوليك بالخصوص.

يذكر أن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قد ترأس القداس الاحتفالي بمناسبة اليوبيل الذهبى لمعهد التربية الدينية بالسكاكينى، الذى تم تأسيسه منذ 50 عامًا، بكنيسة القلب المقدس بالقاهرة، في ديسمبر الماضى.

ويهدف معهد التربية الدينية، بحسب موقع الكنيسة، إلى تكوين شخص مسيحي ناضج، أكثر فاعلية فى المجتمع المصرى، وأن يصبح الطالب قادرًا على تطبيق المعرفة التي اكتسبها، من خلال نشاطه في الحياة، وقادرًا على تطبيق القيم والالتزامات المسيحية، وإظهار معرفة بمهارات التواصل، ولديه القدرة على العمل الجماعي في الخدمة وفي الحياة؛ والأهداف التربوية، للمعهد هو أن يكون خريج المعهد قادرًا على تطبيق المعرفة التى اكتسبها، وسيظهر هذا من خلال نشاطه فى الحياة، وقادرا على إظهار وعى للقيم والالتزامات المسيحية، وإظهار معرفة بمهارات التواصل، ولديه القدرة على العمل الجماعى فى الخدمة وفى الحياة.