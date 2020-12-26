شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لزحام وتكدس المواطنين بأحد المولات دون اتخاذ الإجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيديو" لتكدس عدد من المواطنين بأحد المولات الشهيرة، دون الأخذ بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر من خلال الفيديو وقوف المواطنين في حالة من التزاحم الشديد أمام إحدى أبواب المحال التجارية دون الالتزام بارتداء الكمامات أو ترك مسافة كافية من كل فرد وأخر، مما يعد إخلالا بالقواعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء في ظل ارتفاع حالات المرضى خلال الفترة الأخيرة.

وطالب عدد كبير من المواطنين بضرورة اتخاذ اللازم ضد المحال والمولات المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، خصوصا مع الموجة الثانية من الفيروس.

وكانت حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التواجد فى الأماكن المزدحمة فى المتاجر والمولات منعا لانتقال عدوى كورونا، وناشدت الوزارة المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والابتعاد عن الزحام والحفاظ على التباعد الجسدى.