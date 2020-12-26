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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
غرّد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، معلقًا على آخر أخبار أزمة فيروس كورونا.
وقال ساويرس: "إذن 2020 لا تريد أن ترحل دون أن ترينا النسخة الثانية من فيروس كورونا.. مزيدًا من الضحايا وتحدي اللقاحات، خربت علينا احتفالنا بالسنة الجديدة.. مسممة أيامنا القليلة المتبقية.. الأخبار الجيدة أن المتبقي فيها أسبوع واحد، الخلاص أخيرًا".
يأتي ذلك في ظل تصاعد عدد الإصابات بالفيروس في مصر والعالم، على هامش الموجة الثانية من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر نجيب ساويرس عبر "تويتر": الخبر الجيد أن 2020 متبقي منها أسبوع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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