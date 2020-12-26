وزير التعليم العالي: الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة توفرت مستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، مضيفًا أن الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بالفيروس لأن جهازهم المناعي ضعيف.
وأوضح في مداخلة لبرنامج الحكاية المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن مرضى السكر والجاهز المناعي من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، مضيفًا أن معظم الأطفال يظهر عليهم أعراض بسيطة.
وأضاف نسبة الزيادة اليومية بإصابات كورونا معدل كبير، وشهر يناير وفبراير سيشهدان معدلات إصابة مرتفعة، لكن سيشهد النصف الثاني من فبراير تحسنًا في عدد الإصابات.
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