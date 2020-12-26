وفاة كبير مخرجي البرامج الرياضية بالقناة السادسة متأثرًا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
توفى الدكتور سيد شحاتة كبير مخرجي البرامج الرياضية بالقناة السادسة التابعة للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان الراحل أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، عقب ظهور الأعراض عليه متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس، قبل أن تجرى له عدة فحوصات طبية ومن بينها مسحة الفيروس وجاءت النتيجة إيجابية، وتأكدت الإصابة بالفيروس وتم عزله داخل مستشفى صدر المحلة، إلى أن وافته المنية مساء اليوم.
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