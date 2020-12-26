"في 2021".. وزير التعليم العالي يكشف أكثر شهرين في معدلات الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة وفرت مستشفى لعزل الأطفال، مضيفًا أن الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأن جهازهم المناعي ضعيف.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "نسبة الزيادة اليومية لإصابة كورونا معدل كبير، شهر يناير وفبراير صعب جدًا الحالات هتستمر في الصعود لمصابي كورونا، والنصف الثاني من فبراير سيجرى التحسن وتقل الإصابات، وهذه توقعات الجدول الحسابي"، مضيفًا أن أي فيروس يتغير عندما يدخل جسد أي إنسان.

وتابع أن هناك علماء أكدوا أنه مع مرور الوقت يتحول الفيروس إلى فيروس موسمي، مضيفًا أن هناك 5 طفرات حدثت للفيروس في مصر.