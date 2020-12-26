شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 594 مخالفة مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت الحملات اليومية لإدارة مرور أسوان، الجمعة، عن ضبط 594 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 3 سائقين لتعاطيهما افيون واقراص مخدرة، ودراجة نارية، و5 توك توك، وسيارة 2 تروسيكل دون تراخيص.

كما جرى التصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 97حالة عدم قبول التصالح، و127 مخالفة تجاوز السرعة، و120مخالفات متنوعة.