شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 594 مخالفة مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أسفرت الحملات اليومية لإدارة مرور أسوان، الجمعة، عن ضبط 594 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 3 سائقين لتعاطيهما افيون واقراص مخدرة، ودراجة نارية، و5 توك توك، وسيارة 2 تروسيكل دون تراخيص.
كما جرى التصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 97حالة عدم قبول التصالح، و127 مخالفة تجاوز السرعة، و120مخالفات متنوعة.
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الوضع في مصر
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اصابات
128,993
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تعافي
108,474
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وفيات
7,260
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